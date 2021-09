Vince 27 milioni alla lotteria, ma si suicida dopo 8 anni

Aveva vinto 27 milioni di euro alla lotteria, ma quella ricchezza improvvisa è diventata un incubo per per una donna irlandese, tanto da spingerla a togliersi la vita. È accaduto a Belfast.

I fatti

Margaret Loughrey, 56 anni, come riporta The Irish Times, è stata trovata senza vita nella sua casa 8 anni dopo la vincita milionaria. la donna, secondo alcune informazioni riportate dagli organi di stampa locali, non aveva nascosto la sua sofferenza.

“Se c’è un inferno, ci sono stata. Mi pento di aver vinto alla lotteria. Ero una persona felice prima ma la vincita ha distrutto la mia vita”, aveva dichiarato in un’intervista tempo fa.

La depressione

La donna comprò il biglietto vincente della lotteria mentre tornava a casa a piedi dall’ufficio di collocamento in cui era andata a chiedere lavoro. Una vera fortuna per una donna disoccupata.

Metà della cifra l’aveva donata in beneficenza, poi aveva acquistato un bungalow, un pub e un ex mulino trasformato in centro ricreativo. La donna soffriva di solitudine. Era sola, senza marito né figli: e proprio la solitudine era per lei motivo di sofferenza, dal momento che – come hanno riferito alcuni suoi conoscenti – ripeteva spesso che tutti quei soldi per lei non avevano senso se non aveva nessuno con cui condividerli. Al momento non si conoscono le cause del decesso: sull’accaduto indaga la polizia che non esclude nessuna pista, dal suicidio al malore.