I talebani annunciano il controllo del Panshir: i ribelli smentiscono

KABUL – I talebani hanno annunciato di aver preso il controllo “totale” della valle del Panshir, ultima sacca di resistenza contro di loro da quando hanno preso il potere in Afghanistan a metà agosto. “Con questa vittoria il nostro Paese è ora completamente fuori dal marasma della guerra”, ha detto in una nota il principale portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. Ma i ribelli, che ieri si erano detti disponibili a una tregua, smentiscono annunciando di aver occupato “posizioni strategiche” e di essere “pronti a combattere ancora”.

Intanto il nuovo governo dei talebani, annunciato da giorni come imminente, sembra ancora in alto mare mentre si inasprisce la battaglia per la conquista della Valle del Panshir, dove è stato ucciso il portavoce della resistenza, e gli Stati Uniti evocano lo spettro di una “guerra civile” dagli esiti imprevedibili.