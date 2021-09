Botte, minacce e vessazioni alla ex: arrestato uno stalker palermitano

SIRACUSA – Non si era mai arreso alla fine della loro relazione e così ha iniziato a vessare la propria ex fidanzata, rendendole la vita impossibile. Si tratta di un palermitano di 37 anni, arrestato in flagranza dai carabinieri di Siracusa per atti persecutori.

Botte e minacce contro la ex

La donna, secondo quanto riferiscono i militari, aveva deciso di interrompere la storia d’amore con il 37enne perché stanca di subire le percosse e le minacce dell’uomo. La vittima viveva infatti in una condizione di ansia e paura e ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato.

La denuncia e la reazione aggressiva dell’uomo

La reazione della donna e la denuncia subita, tuttavia, non hanno avuto alcun effetto, anzi, l’uomo ha mostrato un atteggiamento più aggressivo, fino a quando ha incendiato il motorino del padre della ex fidanzata. Il giorno successivo, inoltre, si è presentato sotto casa della donna, dove sono giunti i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato mentre cercava di entrare nell’abitazione.

