Cavid, Palu: la variante Delta ha abbassato i tempi di incubazione a 48 ore

ROMA – Covid, variante Delta più aggressiva e contagiosa: il tempo di incubazione si è ridotto anche a 48 ore. Lo dice il virologo e presidente dell’Aifa, il professor Giorgio Palu, in un’intervista a Repubblica.

“Sicuramente la variante Delta è molto più contagiosa, la carica virale nelle prime vie respiratorie è da 100 a 1000 volte superiore rispetto a quella prodotta dal ceppo originario di Wuhan e anche il tempo di incubazione che all’inizio della pandemia era di 4-5 giorni, adesso è di 2 giorni. Sono 48 ore, spesso in fase presintomatica, e questo la dice lunga su come sia difficilissimo ( se non mantenendo comportamenti corretti, dispositivi di protezione, igiene e distanziamento) proteggersi dal contagio”.