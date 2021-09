Italia, cinque giocatori del Catania tra i convocati per l’Europeo

Emiliano Del Duca, Ct della Nazionale di Beach Soccer ha diramato la lista dei 12 convocati che prenderanno parte all’Europeo in programma a Figueira da Foz (POR) dal 9 al 12 settembre. Gli Azzurri, dopo il raduno al CPO di Tirrenia, ieri mattina, dall’aeroporto di Pisa, hanno raggiunto la sede della rassegna continentale.

Tra i veterani di questa disciplina, che costituiscono l’ossatura della squadra Azzurra, emergono tre novità, al loro esordio in questa Nazionale: i due portieri Leandro Casapieri, laureatosi campione d’Italia ad inizio agosto con il Pisa Beach Soccer e Sebastiano Paterniti del Catania Beach Soccer, con cui ha vinto quest’anno la Coppa Italia. Infine, un giovane fa capolino nella realtà Azzurra: si tratta di Tommaso Fazzini, attaccante del Viareggio Beach Soccer che questa estate ha vinto la prima edizione del Campionato Under 20 organizzato dalla LND. Tommaso si è fatto notare per le sue qualità tecniche e l’innato senso del gol: infatti, è stato consacrato miglior giocatore del torneo giovanile e secondo realizzatore con 11 reti in 6 gare.

L’Italia, collocata nel gruppo 2 con Svizzera, Portogallo e Ucraina, farà il suo esordio nella Superfinal europea il 9 settembre contro la Svizzera, bronzo nella Fifa World Cup che si è conclusa a Mosca la scorsa settimana. Secondo match, il 10 settembre, contro l’Ucraina e, dulcis in fundo, l’11 settembre, il Portogallo campione in carica. La finale, domenica 12 settembre. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta da Sky Sport.

Cinque i giocatori del Caffé Lo Re Catania Beach Soccer convocati dal ct della Nazionale Del Duca per l’Europeo. Insieme agli attaccanti Emmanuele Zurlo, Fabio Sciacca, Gabriele Gori e al difensore Dario Ramacciotti anche il già citato Sebastiano Paterniti.

Elenco dei convocati

Portieri: Leandro Casapieri (Pisa Beach Soccer), Sebastiano Paterniti Barbino (Catania BS);

Difensori: Alessio Frainetti (Terracina BS), Alessandro Miceli (Sambenedettese BS);

Esterni: Josep Junior Gentilin (Napoli BS), Marco Giordani (Terracina BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Dario Ramacciotti (Catania BS);

Attaccanti: Tommaso Fazzini (Viareggio BS Under 20), Gabriele Gori (Catania BS), Francesco Fabio Sciacca (Catania BS), Emmanuele Zurlo (Catania BS).

Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario, Sabrina Filacchione; PCO, Valerio Lascialandare; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistente Allenatore, Michele Leghissa; Preparatore dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico Paolo Larocca; Medici Federali, Alvise Clarioni e Monica Fabbri; Fisioterapista, Fabio Caliendo; Addetto Stampa, Giuseppe Ingrati.

I Gironi dell’Europeo

Gruppo 1: Russia, Spagna, Bielorussia e Polonia

Gruppo 2: Portogallo, ITALIA, Svizzera e Ucraina

Calendario partite Italia

Giovedì 9 settembre, Italia-Svizzera (14.15 italiane, diretta Sky Sport)

Venerdì 10 settembre, Italia-Ucraina (14.15 italiane, diretta Sky Sport)

Sabato 11 settembre, Portogallo-Italia (16.45 italiane, diretta Sky Sport)

Domenica 12 settembre, Finali, dal primo all’ottavo posto (diretta Sky Sport)