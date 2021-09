Obbligo vaccinale, il costituzionalista: “Prevale il diritto alla salute”

CATANIA – “Il diritto alla salute di tutti, in una situazione di emergenza pandemica come quella che stiamo vivendo, prevale sui diritti individuali. Lo dice anche la Costituzione. Oggi capire quale sono le categorie che sono vaccinate o meno direi non soltanto che e’ legale, ma anche necessario”. Così il professore Felice Giuffrè, presidente della Commissione paritetica Stato-Regione per le norme di attuazione della Regione Siciliana, sull’intervento del Garante per la protezione dei dati personali sull’iniziativa del Commissario ad acta per l’emergenza da Covid 19 di Messina.