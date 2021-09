Palermo, Edoardo Soleri può essere il trascinatore

PALERMO – Edoardo Soleri diventa ufficialmente un calciatore del Palermo il 17 luglio, quando il club rosanero annuncia il suo arrivo in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova. Il classe 1997 nativo di Roma raggiunge il capoluogo siciliano con alle spalle due esperienze nella terza divisione italiana. La prima nel girone B nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 con il Padova (30 presenze e 3 gol), quest’ultima fino a gennaio; l’altra nel girone C con la maglia del Monopoli da gennaio a luglio del 2021 (18 presenze e 3 gol), appunto. Per lui, però, non mancano le avventure calcistiche all’estero: Soleri infatti vanta diverse apparizioni nelle serie cadette di Olanda, Spagna e Portogallo, alle quali si aggiungono 5 presenze nella Serie B italiana con la maglia dello Spezia.

Dopo l’addio di Lorenzo Lucca, il giovane attaccante dalla promettente carriera passato al Pisa, Soleri prende il suo posto con tutte le responsabilità del caso. Il classe 2000, infatti, aveva terminato la stagione con i rosanero in crescendo, diventando un vero e proprio beniamino dei tifosi palermitani. Il suo exploit era stato interrotto quasi al termine del campionato, poco prima della fase dei playoff di Serie C, per un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo.

INIZIA LA STAGIONE IN ROSANERO

Per caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche, Soleri diventa il centravanti del Palermo sposando a pieno gli obiettivi del club rosanero. Con un inizio di stagione un po’ altalenante, e con l’arrivo di Brunori a mettere a rischio il suo posto da titolare, il classe 1997 scuola Roma non brilla nelle prime uscite dei rosanero. Sarà l’inizio del campionato a dare una svolta alla sua avventura nella squadra del capoluogo siciliano.

Per lui, infatti, nelle prime due gare di campionato contro Latina e ACR Messina, è possibile annotare ben due gol, uno per ogni incontro. Il primo su calcio di rigore ottenuto dallo stesso numero 27 e valso il 2-0 finale; il secondo, invece, ha permesso ai rosanero di acciuffare il pari nel derby siciliano contro i peloritani. In entrambe le situazioni, Soleri è entrato in campo a partita in corso, dimostrando caparbietà e voglia di mettersi in gioco. Mister Filippi, dunque, potrebbe aver trovato il suo trascinatore, in un reparto offensivo competitivo costruito nell’ultima sessione estiva di calciomercato.