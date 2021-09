PALERMO – La fuga di due donne è durata poche centinaia di metri. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo le hanno arrestate per rapina. Sono entrambe palermitane, incensurate, e hanno 30 e 22 anni. Abitano in via Buonriposo e in via Benedetto Baldi.

L’allarme al 112 è partito dalla titolare, che ha 47 anni, del centro commerciale di articolo cinesi di via Ugo La Malfa. Si era accorta che le due donne stavano rubando merce dagli scaffali.

Quando ha cercato di bloccarle le due arrestate l’hanno aggredita e malmenata. Poi si sono date alla fuga. La descrizione della cinese era minuziosa e i militari di una gazzella in servizio nella zona della rapina hanno bloccato le due responsabili.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. La vittima delle lesioni è stata medicata all’ospedale Ingrassia.