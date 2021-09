“Referendum e ascolto dei giovani, la Lega monta i gazebo in città”

“Continua la raccolta firme della Lega anche a settembre. Sono in programma una serie di gazebo organizzati, durante le prossime due settimane, nelle periferie della città. Sarà un’occasione non solo per potere filmare il referendum per avere una giustizia più giusta, ma anche per potere ascoltare i bisogni e i disagi dei cittadini, con una speciale attenzione ai giovani. Sarà anche possibile tesserarsi alla Lega”. A dichiararlo sono Igor Gelarda capogruppo della Lega a Palermo ed Elisabetta Luparello responsabile provinciale della lega giovani.

Ecco l’elenco completo. Giovedì 9 settembre via Terrasanta, altezza civico 125, dalle 16 alle 20. Il 10 è la volta del Capo, a piazza Monte Pieta dalle 19 alle 22, dove. Sarà presente anche la consigliera della Lega di I circoscrizione, Maria Pitarresi . Il 14 al Villaggio Santa Rosalia, a villa Raiti, in via Raiti dalle 17 alle 20. Il 16 via San Filippo (quasi angolo via Villagrazia ) altezza civico 4/6 dalle 16 alle 19. Giorno 17 settembre in via Filippo di Giovanni, altezza civico 37, dalle 16 alle 19. E per finire il 21 settembre in via Messina Marine, all’alrezza del civico 460, dalle 16 alle 19.