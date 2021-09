Ruba Gratta e vinci a un’anziana, il tabaccaio: “Ecco perché fuggivo”

Un nuovo colpo di scena nella storia del tabaccaio accusato di aver rubato il biglietto vincente a un’anziana. L’uomo ha infatti riferito alle forze dell’ordine di essere il reale possessore del Gratta e vinci, ma è attualmente sottoposto a fermo in quanto indiziato dei delitti di furto pluriaggravato e tentata estorsione. Gaetano Scutellaro è stato fermato nell’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di prendere un volo per Tenerife dopo avere sottratto un biglietto “gratta e vinci” vincente da 500mila a un’anziana signora di Napoli, lo scorso 2 settembre. “L’ho comprato io, volevo fuggire all’estero perché non mi sento sicuro a Napoli. Io non sono il tabaccaio, ma l’ex-marito della titolare”, avrebbe detto l’uomo, spiegando che aveva fatto acquistare il ticket ad un familiare e di avere incaricato l’anziana di andare a riscuotere la somma, che credeva ammontasse a 500 euro.

Biglietto sequestrato

Il provvedimento, emesso dalla Procura è stato notificato dai carabinieri. Il biglietto vincente è stato recuperato dai militari in una banca di Latina. Scutellaro è stato individuato dai militari dell’Arma sull’autostrada A1 in direzione di Napoli, all’altezza di Teano, ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Le indagini sono tuttora in corso

