Il carabiniere ferito ad Acireale è stato operato nella notte per estrarre il proiettile

Tutto è cominciato per i posti a sedere dentro la chiesa. La lite sul sagrato è sfociata nel ferimento del vice brigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, 43 anni.

Il militare è stato operato nella notte all’ospedale Cannizzaro di Catania. È stato estratto il proiettile che lo aveva colpito al collo, ma si teme una lesione midollare.

Così i carabinieri della compagnia di Acireale hanno ricostruito la vicenda avvenuta ieri nella frazione di Guardia Mangano. Nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati si stanno celebrando le prime comunioni di diversi i bambini. Inizia un’accesa discussione in chiesa fra le famiglie dei genitori di un bambino, la cui relazione è in crisi.

C’è chi ritiene di essere stato danneggiato con l’assegnazione di un posto a sedere lontano dall’altare. Ad un certo punto alcuni parenti, una decina in tutto, si spostano sul sagrato. Qualcuno avverte i carabinieri. Quando intorno alle 20 intervengono i militari la lite rissa. Un uomo di 69 anni, nonno di uno dei bimbi che sta ricevendo il sacramento della prima comunione, estrae la pistola e fa fuoco. Il rumore arriva fin dentro la chiesa e c’è il fuggi fuggi.

Poi la corsa in ospedale del militare ferito l’arresto in flagranza dell’uomo per tentato omicidio e detenzione illegale della pistola.

GUARDA IL VIDEO: PAURA IN CHIESA