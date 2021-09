Spari in chiesa e carabiniere ferito, Guerini: “Condanna per aggressione”

Anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini commenta l’aggressione al carabiniere rimasto ferito ad Acireale, durante una comunione. “Piena condanna per la brutale aggressione avvenuta ieri ai danni del vice brigadiere dei Carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso intervenuto, libero dal servizio, a seguito di una rissa nella chiesa di Santa Maria Ammalati in una frazione di Acireale. A lui, ai familiari e a tutti i Carabinieri, che ogni giorno rischiano la propria vita al servizio dei cittadini, la mia vicinanza e di tutta la Difesa”, ha concluso il ministro. Per il comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, “si tratta di una vittima dell’immane che ogni giorno i carabinieri e le forze di polizia combattono”.

La nota dell’Arma: “Un valoroso brigadiere”

“I Carabinieri – dice la nota dell’Arma – si stringono attorno al vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, della Stazione di Aci Sant’Antonio (CT), rimasto gravemente ferito al collo da un colpo di arma da fuoco esploso nell’ambito di una rissa, scoppiata ieri per futili motivi. Ha messo il senso del dovere e lo spirito di servizio davanti a ogni altra considerazione e, malgrado libero dal servizio stesse partecipando alla prima comunione del figlio, non ha esitato un istante a intervenire a supporto dei colleghi che stavano tentando di sedare l’alterco”. Così il comando generale dell’Arma. “Una vittima – prosegue la nota – dell’immane battaglia che i Carabinieri, assieme alle altre forze di polizia, combattono per garantire sicurezza e serenità ai cittadini, con grande generosità ogni giorno sempre al servizio del Paese. Il valoroso vicebrigadiere Grasso paga con gravi conseguenze fisiche l’aver messo la sua vita al servizio delle Istituzioni e dei cittadini”.

“Senso del dovere davanti a tutto”

"La solidarietà dell'Istituzione al militare – conclude l'Arma – è stata espressa immediatamente dal Comandante Interregionale "Culqualber", generale Gianfranco Cavallo, che ha visitato il militare all'ospedale Cannizzaro di Catania. Nel corso della notte, presso quel nosocomio, il vicebrigadiere Grasso è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, circondato dall'affetto dei familiari e dei colleghi".

Lamorgese: “Gesto che dimostra altruismo e coraggio”

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la sua vicinanza al sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Sebastiano Giovanni Grasso, rimasto gravemente ferito ad Acireale nel corso di un intervento, fuori servizio, per sedare

una lite, e ai suoi familiari. La titolare del Viminale ha sottolineato come il gesto del vicebrigadiere testimoni ancora

una volta “l’altruismo, la generosità e il coraggio delle donne e degli uomini delle Forze di polizia sempre disposti a mettere a rischio la loro incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini”.

