Vaccini, Locatelli annuncia: presto la terza dose per i fragili

ROMA – Vaccini, presto la terza dose per over 80 e fragili. L’annuncio è del coordinatore nazionale del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli in una intevista al Corriere della Sera.

“Si partirà molto presto con i pazienti immunodepressi – spiega Locatelli -. È in fase avanzata la discussione per offrire una terza dose agli over 80, ai ricoverati nelle residenze sanitarie assistite (Rsa) e al personale sanitario. Sarà una terza dose del vaccino, al momento, preparata come le prime dosi, impiegando la sequenza del ceppo originario del virus e questa tipologia di vaccino è assolutamente efficace anche nel proteggere dalla variante Delta. Ci si orienterà sui composti basati sulla tecnologia dell’Rna messaggero (i vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna)”.

Il numero uno del Cts ha parlato che di obbligo vaccinale ed estensione del Green pass: “L’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti Covid è una decisione che spetta alla politica. Il premier Draghi e il ministro Speranza sono stati chiari. È una delle opzioni da considerare, attuabile anche in base all’articolo 32 della Costituzione”. Mentre sull’estensione del certificato verde si dice “personalmente favorevole: “Tutto ciò che serve a incentivare le vaccinazioni e a rafforzare le condizioni per non rischiare di contagiare o essere contagiati mi trova favorevole. Anche questa, in ogni caso, sarà una decisione politica”.