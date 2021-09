Bagheria, continua la pulizia delle caditoie

BAGHERIA (PA) – Continua la pulizia straordinaria delle caditoie della città iniziata lo scorso 27 maggio. Ora tocca a tutta la zona della “Puntaguglia” a Bagheria.

Il lavoro che l’amministrazione Tripoli ha affidato ad una ditta esterna sia per la pulizia delle caditoie del comune di Bagheria che della frazione marinara di Aspra, va avanti. Sono circa 3000 le caditoie cittadine presenti in città. Sono state ripulite quasi tutte anche in vista di possibili temporali che spesso causano problemi e pericoli alla circolazione stradale.

“La pulizia, si rende necessaria sia per questioni igienico – sanitarie, ma anche per far defluire in modo veloce e corretto l’acqua e – ha dichiarato l’assessore all’Igiene Urbana Giuseppe Tripoli – quindi evitare, anche nel periodo dei temporali estivi, possibili allagamenti di alcune vie cittadine”.

L’amministrazione comunale, per rendere più funzionale e veloce l’attività, ha suddiviso la città in zone come si evince dalle mappe pubblicate sul sito web comunale.