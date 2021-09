Bicocca, l’obiettivo posto all’Anas: “Fine cantiere entro 2021”

CATANIA – Fine lavori entro l’anno. È l’obiettivo che la Regione ha posto all’Anas per il completamento della rotatoria di Bicocca, uno degli snodi più trafficati della tangenziale di Catania. Il cantiere, avviato nel gennaio 2020, è ancora lontano dall’essere completato. Lo conferma l’assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone. “L’obiettivo che abbiamo posto ad Anas – dice – deve essere la consegna dell’opera entro il 2021”.

I ritardi accumulati

Già nel mese di ottobre, il rappresentante della giunta Musumeci, era intervenuto molto duramente contro la ditta di adrano che si è aggiudicata i lavori, chiedendo un’accelerata o un passo indietro. “Un lavoro che andava fatto in quattro/sei mesi si trascina stancamente da un anno e mezzo – aveva tuonato – comportando difficoltà al traffico già consistente lungo la tangenziale di Catania, deviazioni e tempi lunghi per gli automobilisti in direzione dell’Aeroporto Fontanarossa. L’impresa che deve realizzare la rotatoria di raccordo per l’Asse dei servizi, a Bicocca, faccia ripartire subito il cantiere, oppure lasci l’opera” – diceva.

Contratto rescisso

Dopo un primo segnale di ripresa del cantiere, la scorsa primavera, di nuovo l’impasse. Che ha portato l’Anas a prendere provvedimenti. “L’Anas ha dovuto rescindere il contratto con l’impresa che stava eseguendo l’appalto – conferma Falcone. I lavori saranno completati da un altro soggetto (con probabilità la seconda ditta in graduatoria n..d.r.). Dal punto di vista delle nostre possibilità e competenze – precisa ancora l’assessore – abbiamo esercitato un’azione di vigilanza costante che proseguirà fino a quando il nuovo svincolo non sarà completo”.