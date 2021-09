Disastro a San Leone, scoppia la fogna e tutto finisce in mare VIDEO

SAN LEONE (AG) – Scoppiano le fogne a San Leone ed un quantitativo enorme di acque nere finisce in mare. La segnalazione arriva dall’associazione ‘Mare Amico’.

“E’ bastato solo qualche minuto di pioggia per far scoppiare le fogne a San Leone, ed un quantitativo enorme di acque nere sono finite in mare! In tutte le città del mondo – scrive l’associazione – le condotte fognarie sono sigillate, per evitare che quando piove le acque meteoriche vi finiscano dentro. Invece ad Agrigento, per colpa di un numero imprecisato di by-pass, queste acque si riversano dentro le fognature facendole scoppiare! Facciamo un appello alla popolazione: nei prossimi giorni evitate di andare al mare!”.