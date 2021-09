Atterrati a Palermo con la droga nei bagagli: eseguiti 4 sequestri

L'operazione delle fiamme gialle in servizio con il cane Ikay presso l'aeroporto "Falcone-Borsellino"

PALERMO – Atterrati a Palermo con la droga nei bagagli non sono sfuggiti ai controlli della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane in servizio all’aeroporto di Punta Raisi. I militari delle fiamme gialle hanno effettuato quattro sequestri nei confronti di altrettanti passeggeri scoperti grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga “IKAY”, un pastore tedesco della finanza. La droga è stata rinvenuta nel bagaglio a mano di 3 passeggeri, di nazionalità italiana, tedesca e francese provenienti rispettivamente da Barcellona, Basilea e Lione. Trovati circa 10 grammi di marijuana che è stata sequestrata. I tre sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale.

Un quarto passeggero O.L.C., spagnolo di 26 anni proveniente da Madrid, aveva nascosto nel bagaglio personale 5 grammi di cocaina. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti.