FC Trapani, proseguono i lavori al “Provinciale”

Gli allenamenti dei granata di mister Moschella per tutta la settimana riprendono sul sintetico di Fulgatore

TRAPANI – Come comunicato dalla società granata attraverso i propri canali social, continuano alacremente i lavori allo stadio Provinciale. Le attenzioni maggiori in questo momento sono riservate al manto che necessitava di lavori. Ad occuparsi del sintetico la ditta dei Fratelli Anastasi che con mezzi e uomini sta rendendo il terreno di gioco perfetto per le gare di Coppa e Campionato.

Uno scatto dei lavori nell’impianto sportivo

Inoltre, questo pomeriggio riprendono gli allenamenti dei granata di mister Moschella per tutta la settimana sul nuovo sintetico di Fulgatore. Giovedì pomeriggio alle 17:00, sempre a Fulgatore, affronteranno un allenamento congiunto con la Mazarese formazione militante nel campionato di Eccellenza.