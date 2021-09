Forestali: “Basta ritardo nel pagamento dello stipendio”

Di questo si è parlato oggi in audizione all'Assemblea Regionale Siciliana

PALERMO – I forestali non ci stanno e dicono “Basta nel ritardo del pagamento dello stipendio”.

I continui ritardi hanno portato all’audizione di questa mattina in Commissione Bilancio all’Ars. I lavoratori, infatti, vengono paganti con ritardi notevoli, con il caso del distretto di Messina che ha ricevuto lo stipendio di dicembre 2020 addirittura lo scorso luglio.

“Secondo quanto emerso in Commissione – ha affermato Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia – la causa dei ritardi è imputabile a un iter eccessivamente farraginoso e alla contemporanea carenza negli organici degli uffici preposti ai pagamenti”.

Foti ha avanzato una proposta: “Per snellire questo iter burocratico, possibilmente emettendo un decreto unico di pagamento per tutti gli stipendi a inizio anno, eventualmente rimpinguando con un secondo decreto a fine anno. Non bisogna dimenticare che si tratta di famiglie spesso monoreddito e che il ritardo anche di un solo mese può metterle in difficoltà. Io e il mio gruppo continueremo a monitorare la situazione, cercando di farci promotori di soluzioni che permettano di uscire definitivamente da questa impasse”.