Mercoledì 8 Settembre, alle ore 20, al Miles Davis Jazz Club di via Enrico Albanese a Palermo, presentazione del libro “Il Ricercatore di Parole”, Kromato Edizioni

Un bambino di 8 anni, appassionato di parole, curioso e coraggioso come un adulto, viene attratto al centro di una piazza: la Zisa. Avrà così inizio un incredibile Viaggio. Una vicenda straordinaria, dove reale e surreale fanno da contrappunto al quotidiano.

Gli eventi porteranno il piccolo protagonista indietro nel passato e avanti nel tragitto. Durante il tragitto incontrerà diversi personaggi come Solitudine e Coraggio, discuerà con il Tempo, visiterà la stanza di Dolore.

Con il susseguirsi delle tappe, si accrescerà la consapevolezza del piccolo eroe di avere una missione da compiere. Per adempiere il suo compito, dovrà essere disposto a pagare un caro prezzo: mettere forse in gioco la vita stessa!

A fare da cornice a questa storia la splendida città di Palermo, con i suoi antichi palazzi nobiliari, i suoi qquartieri, i suoi personaggi, fedele in ogni epoca, alla sua vertigine di profumi e colori.

Un viaggio chee è anche sonoro: ogni capitolo, è, infatti, accompagnato dalle Parole raccolte dal Ricercatore, nella forma del testo di una canzone, colonna sonora a ciascun capitolo, che è possibile ascoltare attraverso un codice QR.

Le canzoni, presenti nel libro e scritte da Marco Raccuglia, hanno vinto illustri premi nazionali:

IN QUESTA CITTA’ Premio nazionale “Angeli Custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria” promosso dalla Fondazione Giovanni Falcone e dal Ministero dell’Istruzione

(The Vito Movement, 2018)

ACCUSSI’: XV edizione del premio nazionale “Fabrizio De Andrè”

(TAMUNA 2016)

IO TI ATTENDO: “Premio del Pubblico”

XXXI edizione del concorso nazionale “Musicultura”, festival della canzone popolare e d’autore.

(The Vito Movement, 2020)

Marco Raccuglia è un cantatutore siciliano. Nasce a Palermo il 23 Agosto 1976 e cresce in quartiere popolare che lo battezzerà come “ricercatore di parole”. Proprio il suo quartiere, la Zisa, ha determinato il carattere e la personalità dell’autore, affascinandola con l’euforia che gli è propria e stimolandone il desiderio di rievocare, attraverso i propri ricordi, la quantità di voci degli adulti e dei bambini che ne caratterizzavano le giornate.

Crescendo, dopo avere ascolato e osservato, fa suoi concetti, ideali, forza, rabbia e desiderio di trasferire a Noi più possibile l’idea comune di “lasciare traccia”, di descrivere un passato che aiuti il presente a fare spazio a un futuro idealmente ricercato e attento.

Si ispira a personaggi come Dante Alighieri, Michelangelo Buonarroti, Vito Parrinello, Artur Schopenhauer, Giovanni Falcone.

E’ vincitore del Contest EDISON Change the Music ( CPM Milano 2013) con la canzone “Ciuscia”.

Ha ricevuto il Premio della Critica al prestigioso concorso iternazionale di Word Music “Andrea Parodi”

(Cagliari 2015)

Insieme alla Band TAMUNA, della quale è fondatore e frontman, a partire dal 2013 condivide il palco con artisti di fama internazionale come Babà Sisoko, Gipsy Hill, DJ Kobayashi, Goran Bregovic, Edoardo Bennato, Tazenda, Modà, Negrita, Clementino.

Oggi alla ricerca continua di parole e suoni nuovi, ha scritto un romanzo di autentica devozione all’ “Arte del trasmettere”.

Dialogheranno con l’autore: Ivan Scinardo, Domenico Cannizzaro e Valentina Frinchi