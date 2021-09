Indiana Jones a Cefalù, vuoi diventare una comparsa?

CEFALÙ (PA) – Centro storico di Cefalù rivoluzionato per diventare un set cinemetografico. Ad ottobre (tra il 5 e il 10) la località sarà ‘invasa’ da attori e comparse chiamate a registrare il nuovo capitolo, il quinto, della saga di Indiana Jones, diretto da James Mangold, che vede come protagonista Harrison Ford, che ha indossato i panni del personaggio per la prima volta nel 1981 con “I predatori dell’arca perduta”.

Nella località balenare è già scattata la corsa per prendere parte alle riprese che sono riservate ai soli residenti di età compresa tra i 18 e 70 anni. Il termine per le iscrizioni è previsto per oggi, con le audizioni che saranno esclusivamente online. Chiunque vorrà partecipare dovrà inviare la candidatura all’email [email protected] ed allegare pia fronte e retro della carta d’identità e del codice fiscale; copia fronte e retro del permesso di soggiorno valido (se necessario); una fotografia leggibile e recente in primo piano; una fotografia leggibile e recente a figura intera; dati personali e contatti.