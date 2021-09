Nissa, arriva il classe 2002 Mohamed Bangoura

CALTANISSETTA – Prestanza fisica, tecnica e velocità. Sono le caratteristiche di Mohamed Bangoura, classe 2002, terzino sinistro della Guinea, da oggi un nuovo giocatore della Nissa. Il giovane difensore, cresciuto calcisticamente nel Rieti, ha firmato domenica 5 settembre l’accordo che lo lega con la società biancoscudata per la stagione 2020-21.

Bangoura è un giocatore che possiede i numeri per raggiungere obiettivi importanti. Momo parla un ottimo italiano, persino con qualche piccola inflessione dialettale laziale, dal momento che vive in Italia sin da quando era piccolo. La Nissa gli augura di essere protagonista in maglia biancoscudata e di mettere in pratica sul campo tutto ciò che di buono di dice sul suo conto.