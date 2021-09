Pagliarulo: “Ho due obiettivi personali con il Trapani”

“Sono state delle settimane intense con carichi di lavori importanti. Cercheremo di farci trovare pronti per la prima giornata di campionato. L’importante è avere spirito di sacrificio e appartenenza. Le sensazioni sono positive e l’inizio del campionato sarà fondamentale. Io mi metto a disposizione, dando sempre il massimo negli allenamenti. Sono due i miei obiettivi personali. Il primo è quello di cercare di eguagliare De Francisci e di riportare il Trapani tra i professionisti. Sto bene fisicamente. Fin quando il fisico e la testa mi accompagneranno, voglio giocare. Non sto pensando al futuro, penso al campo e a quello che devo fare con questa maglia”. Luca Pagliarulo, capitano dell’FC Trapani, è stato il protgonista della trasmissione “D-Zona” in diretta sulla pagina Facebook del club granata. Il difensore foggiano ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla nuova stagione in Serie D.

“L’esperienza dello scorso anno con il Dattilo mi ha permesso di conoscere il campionato. Ci sono diverse squadre che si sono attrezzate. Il girone sarà tosto. Noi nel nostro piccolo cercheremo di fare bene. I giovani devono crescere giorno dopo giorno e dare un contributo al nostro gruppo. Abbiamo bisogno del sostegno del pubblico. La gestione Petroni è sempre stata difficile da capire, specialmente con noi che eravamo creditori di tanti stipendi. Ci hanno fatto mancare di tutto. Nonostante questo ci siamo salvati sul campo. Le persone pensano che lavorare gratis è sempre dovuto. Noi ci siamo messi a disposizione del mister che ci aveva chiesto uno sforzo importante e l’abbiamo fatto. I Petroni non sono stati di parola, come abbiamo visto. È andata come è andata, ma è meglio perdere persone del genere”.