Palermo, dalla Ternana arriva Carmela Ciccarelli

PALERMO – Novità in casa Palermo Femminile: dalla Ternana arriva Carmela Ciccarelli, centrocampista d’esperienza, classe ’95.

Carmela Ciccarelli, centrocampista classe ’95, originaria di Mugnano di Napoli, comincia a 8 anni, tirando i primi calci ad un pallone in compagnia dei ragazzini del quartiere, nel cortile sotto casa. A 13 anni l’esordio con la sua prima squadra femminile, quella del settore giovanile scolastico del VIS Napoli. Le sue qualità innate ed il suo grande talento la portano subito nel calcio che conta e con lo Sport Napoli a soli 14 anni debutta in serie C.

Tenacia, risoluzione e una sempre maggiore consapevolezza tecnica la portano alla Domina Neapolis dove a 19 anni calca i campi della serie B per poi avere una breve avventura al Napoli Femminile nel 2017, sempre nella serie cadetta. Una parentesi nella Frattese con la quale vince il campionato di serie C per poi dedicarsi al futsal in Serie A Nazionale con il Woman Napoli C5.

La voglia del calcio a 11 è però molto forte e Carmela decide di ripartire dall’eccellenza con il Benevento, il quale grazie anche alle sue prodezze vince il Campionato Regionale di Eccellenza Femminile.

Una scalata che l’ha riportata in C con la Ternana e ora in B, nella formazione Rosanero, con cui ha già dato ottima prova delle sue qualità e capacità nel match d’esordio del 4 settembre nel preliminare di Coppa Italia.