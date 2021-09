Sicilia, deposito scorie radioattive: riunione in corso

ROMA – E’ cominciato stamattina il seminario nazionale della Sogin (la società pubblica per lo smantellamento degli impianti nucleari) sul futuro deposito nazionale delle scorie nucleari. Il seminario, previsto nel processo di consultazione pubblica per la realizzazione dell’impianto, discuterà le osservazioni arrivate dai territori dove potrebbe sorgere il deposito (67 siti in 7 regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) e da tutti i soggetti interessati. Nei prossimi mesi si terranno incontri nelle regioni coinvolte. Il seminario si concluderà il 24 novembre, e il 15 dicembre verranno pubblicati gli atti finali. Sulla base dei lavori del seminario, la Sogin pubblicherà la carta definitiva delle aree idonee per il deposito, la Cnai. In base a questa, spetterà al governo individuare il sito definitivo.

I numeri

Il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrà accogliere 95.000 metri cubi di materiale: 78.000 metri cubi a molto bassa o bassa attività, e 17.000 metri cubi a media ed alta attività. Questi ultimi 17.000 metri cubi saranno in stoccaggio temporaneo, in attesa che venga individuato un deposito sotterraneo europeo per le scorie più radioattive. I rifiuti a bassa radioattività verranno contenuti in bidoni di metallo (manufatti), posti in scatoloni di cemento (moduli). Questi ultimi saranno stoccati in edifici di cemento (celle) e coperti da diversi strati di terra, sulla quale crescerà l’erba. Ci saranno impianti di monitoraggio delle radiazioni e di raccolta delle acque piovane. I rifiuti ad alta radioattività saranno contenuti in grandi cilindri di metallo e cemento e stoccati in capannoni, dove potranno disperdere il calore che emettono.

Il Deposito nazionale occuperà 150 ettari: 110 per il deposito e 40 per un Parco tecnologico dedicato alla ricerca e alla formazione sul nucleare. La costruzione dell’impianto costerà 900 milioni e durerà 4 anni. Il cantiere occuperà 4.000 persone, mentre a regime il deposito impiegherà 700 addetti. L’impianto riceverà rifiuti per 40 anni. Dopo, li custodirà fino a che non saranno più radioattivi, dopo 300 anni. La legge 31 prevede un contributo economico della Sogin alle comunità dove sorgerà il deposito. I 67 siti potenzialmente idonei per il deposito, individuati dalla Sogin nella Cnapi, sono 8 in Piemonte, 2 in Toscana, 22 in Lazio, 1 in Puglia, 12 in Basilicata, 4 fra Puglia e Basilicata, 4 in Sicilia e 14 in Sardegna. I requisiti per l’idoneità (stabiliti dall’Euratom) sono fra gli altri il territorio non sismico e la lontananza da centri abitati e dall’acqua. Al momento la stragrande maggioranza dei Comuni interessati si sono detti fortemente contrari ad ospitare l’impianto.