Carabiniere ferito, nuovi esami: aggiornamenti dall’ospedale

CATANIA – Il carabiniere Sebastiano Giovanni Grasso ferito, domenica sera, nel corso di una sparatoria a Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale, è in atto ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in condizioni generali stazionarie. Lo rende noto l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, sottolineando in una nota che ha continuato la terapia farmacologica e le visite specialistiche finalizzate alla valutazione dei reliquati della lesione vertebro-midollare.

E’ stata effettuata, in particolare, una nuova serie di controlli necessari al percorso riabilitativo, già iniziato nella degenza in corso, che proseguira’ dai prossimi giorni nell’Unita’ Spinale Unipolare. Al momento la prognosi resta riservata con riferimento al pieno recupero della funzionalità motoria.