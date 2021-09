Tragico incidente, addio all’ex ciclista Fiori

Tragico incidente lungo la Provinciale Coridaldese, in provincia di Ancona. Una moto di cilindrata 125 guidata da Jennifer Fiori, ex ciclista professionista, sarebbe stata urtata da un’auto che si stava immettendo da una strada laterale.

La donna, seconda una prima ricostruzione, sarebbe stata sbalzata di sella ed è finita nella corsia opposta dove, in quel momento, sopraggiungeva un mezzo della Caritas. Jennifer, sbalzata a terra, ha perso immediatamente conoscenza.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 con l’eliambulanza, ma per l’ex ciclista che è stata rianimata a lungo, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi. Da parte dellp Polizia stradale sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.

Jennifer Fiori era approdata nell’élite del ciclismo nel 2007 e dopo due stagioni con la Michela Fanini era approdata alla Top Girls con la quale ha gareggiato fino al 2015. Nel 2013 aveva colto un quinto posto nel campionato italiano donne élite ed era stata convocata nei raduni della nazionale italiana dal CT Savoldi. Jennifer lavorava come vicedirettore di un supermercato ma non aveva smesso di pedalare né di muoversi in sella alla sua moto.