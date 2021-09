Berlusconi malato, il processo Rubi Ter slitta: disposta una perizia medica

Serve una perizia medico legale sulle condizione di salute di Silvio Berlusconi per “poter prendere una decisione motivata e ragionata” sul processo Ruby ter. Lo ha deciso il collegio della settima sezione penale di Milano presieduto da Marco Tremolada.

Il processo è stato rinviato al 15 settembre per conferire l’incarico ai periti. Quello di Silvio Berlusconi è un “quadro

di malattia di vecchiaia, costellato da patologie compatibili con la vecchiaia”, ma che “se non fosse supportato da una serie di medici infinita e di avvocati sarebbe qui a farsi il processo”. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano

spiegando che “questo quadro” non è “tale da costringere 50 persone a rinviare” il processo.