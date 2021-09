Carabiniere ferito, raccolta fondi a favore della famiglia

CATANIA – Un piccolo gesto per quello che è stato definito un eroe del quotidiano. È stata attivata una raccolta fondi a favore della famiglia del vicebrigadiere Sebastiano Grasso, rimasto gravemente ferito durante una sparatoria scoppiata in chiesa domenica sera.

Spinto dalla sua abnegazione e dallo spirito di servizio, il carabiniere – che stava assistendo alla comunione del figlio – ha deciso di dare una mano ai colleghi che stavano intervenendo per una rissa in corso. Un senso del dovere che lo ha spinto nel marasma di gente, per cercare di sedare la lite e rasserenare gli animi. Ma questo gli è costato caro: ora giace in un letto d’ospedale al Cannizzaro e purtroppo rischia la paralisi.

A favore della famiglia del vicebrigadiere è stata aperta una Postepay evolution (IBAN IT72G3608105138299065299082 intestata ad Antonella Bancalà) per poter raccogliere donazioni.