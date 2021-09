Commemorazione Padre Puglisi, gli eventi in programma

PALERMO – Nella ricorrenza del 28/mo anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, ucciso a Palermo dalla mafia il 15 settembre 1993, la Diocesi di Palermo e il Centro di accoglienza Padre Nostro organizzano iniziative che inizieranno il 13 settembre con il convegno dedicato all’importanza delle infrastrutture nel quartiere periferico di Brancaccio, al quale interverrà l’ex ministro Graziano Del Rio.

In serata, al Teatro Biondo di Palermo, verrà proiettata l’anteprima nazionale del film “Ti ho seguito senza conoscerti”. Il 14 si terrà la veglia di preghiera divisa in tre momenti. Per l’occasione la casa museo del Beato Puglisi sarà visitabile fino alle 24. Il 15 settembre l’appuntamento è in cattedrale per la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Corrado Lorefice. Il giorno successivo, nella casa museo si terrà il convegno “Patrimonio storico, artistico e architettonico della II circoscrizione. Memoria, testimonianze e risorse”, in cui interverrà il professor Ferdinando Trapani.

Altre iniziative si terranno il 21all’Ucciardone, il 30 al Pagliarelli, mentre il 23 l’Eco Museo del Mare Memoria Viva ospiterà il convegno “Il Padre Nostro: catechesi di Lia Cerrito, itinerario di fraternità, giustizia, pace, amore e libertà” e vedrà, tra gli altri, la presenza di Carmelo Ferraro, vescovo emerito di Agrigento. L’ultimo evento in programma è la celebrazione eucaristica di sabato 2 ottobre alle 18 presso il Santuario della Madonna dei Rimedi, piazza Indipendenza, a Palermo, al termine della quale verrà scoperta una targa commemorativa dell’ordinazione sacerdotale del Beato Giuseppe Puglisi