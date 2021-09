Covid, maxi focolaio in una casa di riposo: ci sono 49 positivi

ROMA – Maxi focolaio di Covid in una casa di riposo in provincia di Latina. Il cluster si è registrato a Lenola nella casa per anziani Miracolle. I primi controlli hanno registrato 49 casi di positività tra ospiti e operatori, dopo che per primo uno degli infermieri era risultato positivo a un test rapido.

La Asl di Latina ha avviato tutti i protocolli previsti e ha allertato l’Unità di continuità assistenziale regionale che procederà alla conferma della diagnosi mediante procedure più approfondite. Gli anziani contagiati non presentano per ora alcun sintomo e risultano tutti vaccinati prima dell’estate. Il sindaco di Lenola, intanto, ha emesso un’ordinanza urgente per vietare l’accesso e l’uscita dalla struttura.