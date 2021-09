Green pass: all’Ast il sistema anti furbetti

Ecco il nuovo sistema per viaggiare a bordo dei pullman in sicurezza

Un sistema innovativo applicato nelle proprie vetture dalla Azienda Siciliana Trasporti, tra i primi, se non il primo, in Italia, che prevede la lettura della temperatura corporea del passeggero e quindi, solo in caso di temperatura idonea, l’emissione del biglietto in formato e con pagamento elettronico per viaggiare a bordo dell’autobus.

“Così tuteliamo i passeggeri”

Il sistema è adesso pronto anche per la lettura del “green pass”. Una strategia a tutela degli autisti e dei passeggeri, per un viaggio in sicurezza e, perché no, visto il sempre minore maneggio di denaro da un lato ed il controllo immediato sulla obliterazione del biglietto dall’altro, anche per scovare eventuali “furbetti”.

