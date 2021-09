Incendio in un penitenziario: 41 morti e 40 feriti

L'incendio si è sviluppato presso un blocco dove erano detenuti 122 condannati per reati di droga

GIACARTA – Un incendio è divampato in un penitenziario alle porte della capitale dell’Indonesia, Giacarta, causando la morte di 41 persone e il ferimento di altre 40, inclusi nove feriti gravi. Lo hanno annunciato funzionari governativi e della polizia indonesiani.

L’incendio si è sviluppato all’interno del penitenziario Tangerang, presso un blocco dove erano detenuti 122 individui condannati per reati di droga. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine, ma un portavoce del direttorato generale dei Penitenziari, Rika Aprianti, ha ammesso che come molte altre carceri del Paese, quella di Tangerang sconta un sovraffollamento.