Incidente sulla statale, due feriti e traffico bloccato

Ancora incidenti sulle strade siciliane. Stavolta sono rimasti coinvolti due mezzi utilizzati per il trasporto delle merci: lo scontro è avvenuto sulla strada statale 640 la cosiddetta “Strada degli Scrittori”, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Agrigento, in territorio comunale di Caltanissetta.

Anas e 118 sul posto

A comunicarlo è l’Anas: “Nel sinistro, che ha coinvolto due furgoni, due persone sono rimaste ferite. È sul posto il nostro personale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”. Sul posto anche i sanitari del 118.

In aggiornamento

