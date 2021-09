L’Amts, un bando per il nuovo logo: 1.500 euro al vincitore

CATANIA – L’Amts chiama a raccolta creativi, professionisti della comunicazione, studenti, laureati e diplomati in design, arti e grafica per ideare e realizzare il nuovo logo dell’azienda nata da appena due mesi dalla fusione tra le due società comunali Amt e Sostare.

Per farlo Amts, d’accordo con l’Amministrazione comunale, ha scelto il concorso di idee pubblico, il sistema che più di altri è in grado di assicurare la partecipazione del maggior numero di esperti possibile, in maniera chiara e trasparente.

Il nuovo bando scadrà il prossimo 7 ottobre ed è già online sul sito web aziendale alla pagina https://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/2021/09/Bando-LOGO_AMTS.pdf.

Il logo dovrà essere originale, di grande impatto comunicativo, con una forte riconoscibilità e in grado di trasmettere l’identità di Amts. Il progetto dovrà quindi essere stimolante e in grado di sintetizzare al meglio la mission dell’azienda, cioè quella di andare incontro alle esigenze di mobilità del cittadino, coprendo ogni sua necessità di trasporto.

AMTS favorisce e gestisce il trasporto pubblico attraverso i bus, le linee speciali BRT e quelle di collegamento da e verso l’aeroporto, il bike e il car sharing, i biglietti integrati bus+metro, assicura la sosta attraverso i grandi parcheggi scambiatori, quella a pagamento su strada e garantisce la manutenzione della segnaletica orizzontale e dei semafori.

Il logo, inoltre, dovrà essere versatile e tale da essere utilizzato anche in dimensioni ridotte senza perdere le caratteristiche di leggibilità ed efficacia comunicativa.

La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale o associata. In quest’ultimo caso tutti i componenti della società devono necessariamente possedere i requisiti richiesti dal bando.

Saranno i cittadini a decretare il vincitore, che otterrà anche un premio in denaro di 1500 euro, attraverso una votazione tra i progetti classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria stilata dalla commissione. Il logo più bello e accattivante verrà quindi scelto direttamente dal popolo attraverso il sistema della democrazia partecipata, voluto dall’azienda secondo i principi di inclusione e coinvolgimento della società civile e più volte adottato dal’Amministrazione comunale.

Oltre al bando, nella pagina aziendale, i candidati potranno trovare allegato il manuale di identità visiva al quale attenersi. Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è possibile contattare AMTS Catania al seguente indirizzo PEC: [email protected]