Morto l’oncologo Lo Sardo, una vita per i suoi pazienti

PALERMO- Francesco Lo Sardo, chirurgo e oncologo, conosciuto da tutti e dai pazienti della clinica ‘La Maddalena’, per la sua competenza e sensibilità, si è spento questo pomeriggio. Lottava da tempo contro un male. Il dottore Mauro Bellassai, già direttore sanitario della struttura, lo ricorda così: “Un uomo generoso, un medico che dava tutto per i suoi pazienti. E’ morto sul campo, come ha vissuto”.

“Ridevamo insieme”

Un ricordo che coinvolge i colleghi. “Ci univa un grande rapporto – dice il professore Nello Mercadante, monumento delle cure palliative -. Una persona di splendida umanità e un meraviglioso professionista che conseguiva ottimi risultati. Un tipo allegrissimo e vitale, innamorato del suo lavoro, appassionato. Ero la vittima preferita dei suoi scherzi. Ridevamo tanto insieme”. Perché ridere è ancor più necessario per i soldati che combattono il dolore con abnegazione.

Il dolore dei pazienti

Tantissimi pazienti che sono stati curati dal dottore Lo Sardo sono rimasti sgomenti, nell’apprendere la notizia e ne ricordano la competenza e l’affetto. Anche nelle pagine web della clinica diverse persone hanno espresso, negli anni, un ringraziamento per colui che era stato accanto in quel cammino difficile, molte volte concluso con una buona notizia.