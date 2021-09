No vax danno alle fiamme deposito test covid

Azione intimidatoria dei “No vax” che hanno dato alle fiamme un magazzino dove erano conservate grandi quantità di test rapidi anticovid.

Il magazzino si trovate a Kamnik, alle porte di Lubiana, e i danni calcolati sono per molte migliaia di euro.

I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme hanno ritrovato alcuni volantini con la scritta “Stop al terrore PVT”, sigla che sta per positivo/avvenuta guarigione, vaccinato o testato, le tre condizioni previste dal governo sloveno per

tenere aperte tutte le attività della vita pubblica in sicurezza.

Come ha riferito la polizia intervenuta sul posto per avviare le indagini, nelle vicinanze del magazzino è stato trovato un biglietto con su scritto “Il popolo vi processerà molto presto per i vostri crimini“.