Palermo, Tessera Preziosa del Mosaico Palermo a Pino Leto

PALERMO – Il sindaco Leoluca Orlando stamani a Villa Niscemi ha conferito la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo ai pugili Pino Leto, Angelo Morello, Alessio Camiolo, Salvatore Di Stefano e Tommaso Sciacca. Il riconoscimento è stato assegnato per il loro impegno sportivo e sociale nei quartieri più difficili della città.

“Lo sport diffonde i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di una società – ha detto il sindaco Orlando -. Valori che nei contesti più difficili, talvolta, vengono dimenticati. Così i valori sportivi possono essere salvifici, creare strumenti per costruire competenze e impegno civile per il bene della comunità”.

Per l’assessore allo Sport, Paolo Petrali Camassa, presente alla cerimonia, “La boxe è da sempre uno sport discusso, per la sua violenza e per il contatto estremo. Ma il ring non è altro che una livella, come quella di Totò, che mette gli avversari sullo stesso livello. E’ uno sport che eleva l’uguaglianza tra le persone. Oggi abbiamo vissuto davvero un bel momento con quattro giovanissimi pugili che hanno già collezionato diversi trofei, e il campione Europeo Pino Leto, simbolo di rivalsa, riscossa e grande amore per la città”.