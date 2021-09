Partanna Mondello, il sorriso di Maria Rita uccisa dal Covid

Maria Rita era una donna bellissima, con un sorriso luminoso. Maria Rita Giordano era una mamma. Maria Rita era una moglie. Era l’epicentro di un amore immenso e di una famiglia a cui tutti vogliono bene. Era il sole di suo marito e dei suoi figli. E’ morta per Covid e non era vaccinata, non ancora. Abbiamo scritto, e lo ripetiamo, che vaccinarsi è necessario ed è un concetto lampante. Ma davanti alla morte di una persona, specialmente di una persona gentile come Maria Rita che, comunque, a settembre si sarebbe protetta, ogni ‘giudizio’ deve lasciare il posto alle lacrime e agli abbracci. Ci sono tanti che hanno paura del vaccino, anche per errori di comunicazione che sono stati fatali. Vanno accuditi e convinti, non metaforicamente bersagliati. Vanno salvati.

Una famiglia distrutta

Mancherà, Maria Rita. A tutti. Ai suoi figli e a suo marito che, agli amici, ha raccontato l’amore. Che ha detto: “Come farò? Lei era tutto per noi”. Povero ragazzo, alle prese con un lutto terribile. E povera famiglia. Dobbiamo solo volere bene, abbracciare e aiutare.

Il funerale e il saluto a distanza

Ieri, a Palermo, marito e figlio, ancora positivi, non hanno potuto partecipare al funerale. Il consigliere comunale Ottavio Zacco ha scritto sulla sua bacheca Facebook: “Riflettevo su quanto sia terribile questo maledetto virus… Non solo spezza vite umane, ma a volte vieta pure ai propri cari di dare un dignitoso ultimo saluto, quasi come se ci fosse un accanimento contro l’uomo, contro i valori della vita. Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto a Maria Rita ed è stato terribile vedere il marito e il figlio salutarla davanti casa perché ancora prigionieri di questo maledetto virus”.

Addio, Maria Rita

Ciao Maria Rita, ci dispiace immensamente che questo saluto abbia il suono di un addio. Ieri, il cuore di Partanna Mondello ti ha salutato. Tuo marito e i tuo figli ti hanno baciato da casa, mentre la bara passava. Non ci resta che sperare che tu possa ancora sorridere. E proteggere coloro che amavi, coloro che ti hanno amata, come hai fatto fin qui.