Perrotta: “Sono stato accolto bene, Palermo prima scelta”

PALERMO – Marco Perrotta, nuovo difensore del Palermo, si è presentato in data odierna alla stampa dopo il suo approdo in rosanero. Il centrale di difesa, proveniente dal Bari, ha già fatto il suo esordio con la maglia del club del capoluogo siciliano: nel derby contro l’ACR Messina, infatti, è subentrato al posto di Ivan Marconi che accusava un problema al ginocchio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate durante la sua conferenza stampa di presentazione.

“Fin da quando sono arrivato i tifosi e tutto il gruppo mi hanno accolto bene. Sono felice di aver giocato sin da subito, non me lo aspettavo, perché mi sono scrollato subito di dosso l’esordio. Sono un po’ dispiaciuto per il pareggio ma dobbiamo pensare alla prossima. Sono contento di far parte di un gruppo compatto e coeso come questo, sono tutti bravi ragazzi e anche molto forti. Ci sono tante squadra forti nel girone C, non ci sono solo Bari o Palermo, questi campionati si decidono alla lunga. Il Palermo può ambire a posizioni di alta classifica, poi il campionato ci dirà di che pasta siamo fatti. Speriamo di poter arrivare più in alto possibile, siamo pronti a sacrificarci e a dare tutto per questo campionato. All’inizio del mercato non avevo intenzione di spostarmi, poi le dinamiche del ritiro mi hanno fatto cambiare idea. Palermo è stata la prima scelta, tra tutti i club che mi seguivano arrivare in rosanero è un livello di miglioramento. Mister Filippi e il direttore hanno fiducia in me e spero di poterlo ripagare in campo”.

Sul gol messo a segno nella scorsa stagione con la maglia dei pugliesi proprio durante un Bari-Palermo: “Ne abbiamo parlato, ma è stato un discorso che è finito lì. E’ una partita chiusa, sono stato felice di aver fatto gol e mi dispiace aver fatto gol alla squadra per cui gioco adesso. Ho trovato un gruppo molto coeso e affiatato, anche i ragazzi entrati per ultimi sono ben inseriti. Non mi aspettavo questo ambiente e spero che questa cosa continuerà tutto l’anno. Si sa che giocheranno soltanto in 11 titolari, quindi il gruppo fa sempre la differenza”.

Sugli obiettivi personali e sulle proprie caratteristiche tecniche: “Mi trovo bene con la difesa a tre e spero di poter fare bene in questa squadra, il mister ci tiene molto alla fase difensiva. Giocare da centrale destro? Adattarmi per me non sarebbe un problema, sarà chiaramente il mister a decidere la formazione. Il mio obiettivo è quello di giocare il più possibile anche se più che degli obiettivi personali a me interessa la squadra. L’obiettivo che ci siamo prefissati tutti e quello di squadra, quello personale viene dopo”.