Randazzo: “Cancellato finanziamento per il nuovo cimitero”

PALERMO – Mentre la città di Palermo continua a fare i conti con l’emergenza al cimitero dei Rotoli, con le bare accatastate, la giunta Musumeci cancella il finanziamento da 15 milioni di euro che avrebbe permesso di costruire il nuovo campo santo nel quartiere Ciaculli.

Il consigliere comunale Antonino Randazzo si è espresso su questa ‘mossa’ messa in atto dal governo regionale: “Ho appreso con estremo stupore che la Giunta Musumeci ha cancellato il finanziamento di 15 milioni di euro per la costruzione del nuovo Cimitero a Ciaculli che era stato annunciato in pompa magna dalla Lega qualche settimana fa. La verità è che un finanziamento di 15 milioni già esiste da mesi tramite altre risorse, quelle nazionali, ed esclusivamente grazie ad un lavoro svolto in commissione consiliare e quella della Lega era solo propaganda. Esorto vivamente il Sindaco di Palermo a provvedere quanto prima a definire l’iter progettuale per realizzare il nuovo cimitero, passo essenziale per la nostra città per mettere fine a questa vergognosa crisi cimiteriale con quasi 1000 bare in attesa”.