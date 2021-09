Seap Aragona, Micoli: “Arrivo con grande entusiasmo”

E’ stato presentato oggi pomeriggio, presso la sala stampa del palasport Pippo Nicosia di Agrigento, il nuovo allenatore della Seap Dalli Cardillo Aragona, Stefano Micoli. All’incontro con i giornalisti ha partecipato anche il Presidente Nino Di Giacomo che ha, tra l’altro, ringraziato il coach per aver accettato la proposta di allenare la Seap Dalli Cardillo Aragona.

“Stefano ha fatto una scelta di coraggio – ha dichiarato il Presidente Di Giacomo – rinunciando alla panchina di un club internazionale, e per questo motivo gli sono grato doppiamente. Il nostro obiettivo è la salvezza e sono certo che l’obiettivo sarà centrato”. Stefano Micoli ha risposto alle tante domande dei cronisti sottolieando anche di aver “accettato immediatamente e con grande entusiasmo la proposta della Seap Dalli Cardillo Aragona”.

Il coach bergamasco ha poi aggiunto: “Volevo allenare in Italia e in Serie A, e quando mi è stata proposta la squadra agrigentina ho detto subito di sì. L’obiettivo principale è la salvezza che per noi sarebbe come vincere il campionato. La sfida non mi spaventa. Sono soddisfatto dell’organico che il Presidente Nino Di Giacomo mi ha messo a disposizione. Abbiamo agito sul mercato un po’ in ritardo, ma abbiamo scelto le atlete con oculatezza. E’ una squadra improntata al sacrificio con ragazze giovani che vogliono mettersi in evidenza nel campionato di A2. Una squadra che dovrà lavorare molto per entrare a regime e che non dovrà mai mollare. Sarà un campionato di A2 difficile, lungo e speriamo di non finire la stagione nella parte destra della classifica, in zona retrocessione”.