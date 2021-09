Sperone, intervento straordinario nel plesso Padre Annibale Di Francia VIDEO

PALERMO – Pulizia dell’interno e all’esterno del plesso con scope, palette e pale meccaniche, con chiusura dei varchi di ingresso dell’istituto al fine di impedirne l’accesso agli incivili.

Ieri e oggi, le partecipate comunali Coime e Rap sono intervenute nella scuola, ormai dismessa, Padre Annibale Di Francia, plesso nel quartiere Sperone, non funzionante e in stato d’abbandono dagli anni 90.

“Era ora – commenta uno dei residenti – finalmente adesso si comincia a respirare aria di normalità”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leoluca Orlando, è intervenuta, nel cuore della seconda circoscrizione, dopo diversi solleciti da parte del coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani, di Riccardo Melia, responsabile territoriale del movimento giovanile azzurro e dal consigliere di circoscrizione, anche lui in quota Forza Italia, Eugenio Marchese.

I numerosi abitanti del quartiere, sperano che delle numerose siringhe abbandonate per terra dai tossicodipendenti ne rimanga solo uno sbiadito ricordo, così come anche della imponente mole di rifiuti (di ogni genere) abbandonati in loco. “Sono molto entusiasta – ha affermato Tarantino – e perché non dirlo anche orgoglioso di ciò che siamo riusciti ad ottenere, insieme al consigliere Marchese ed al responsabile di Circoscrizione Riccardo Melia”.

“Siamo riusciti a ridare dignità ai residenti del quartiere Sperone – ha continuato Tarantino – anche solamente permettendogli di passeggiare per il proprio quartiere senza timore di poter essere aggrediti o minacciati dai tossicodipendenti che gravitavano in questa scuola”.

“Spero che il gesto – ha concluso Tarantino – da noi compiuto sia d’esempio a chi di competenza per negare la possibilità ai tossicodipendenti di continuare a far uso di queste sostanze che danneggiavano gravemente la loro salute”.