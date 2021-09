Vigile del fuoco trovato morto in casa: è giallo

MESSINA – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno della propria casa, in via Vittorio Veneto, nel rione Provinciale, a Messina. Si tratta del vigile del fuoco, Mario Moretto, 44 anni. I familiari non avevano notizie dalla giornata di ieri.

La tragica scoperta

Questa mattina la tragica scoperta, gli agenti della polizia lo hanno trovato privo di vita in bagno. Sulle cause del decesso tutte le ipotesi sono ancora al vaglio delle autorità. La salma è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio del Papardo.

Il ricordo del sindacato

“Mario: un amico che non muore mai se lo teniamo stretto nei nostri ricordi. Mario che ci hai sempre incoraggiato a dare il massimo, a non voltarci mai, a sognare un futuro migliore fatto di battaglie per tutti!!!! e a costruirlo giorno dopo giorno…. Perciò sei dentro di noi , amico mio: è anche grazie a te che oggi dobbiamo essere Ancora più forti aprire gli occhi e camminare nel lungo sentiero della vita senza avere paura….. Come facevi tu”. Così Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia, ricorda il collega. “Mario Moretto del coordinamento regionale Usb vigili del fuoco Sicilia e coordinatore messinese, fino alle ultime ore di ieri ha lottato per dare sicurezza, ai lavoratori alla popolazione. Non si dava pace sulla questione del passaggio ai privati presidi autostradali Cas, ed insieme, fino la serata di ieri, abbiamo preparato un documento per la riattivazione. Sono incredulo ed affranto dalla perdita di una persona come te Mario. Alla famiglia ed ai colleghi, la mia vicinanza in questo triste momento.

Ciao Mario”.

