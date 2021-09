Fratelli d’Italia cresce in provincia, aderisce il consigliere Tuzzolino

Fratelli d’Italia cresce anche in provincia di Palerrmo. Ad aderire al partito di Giorgia Meloni è infatti Giuseppe Tuzzolino, consigliere comunale di Lercara Friddi e capogruppo di maggioranza: farà gruppo con Katia Gallina e Giuseppe Rizzo. “FdI rappresenta al meglio i valori a cui mi sono ispirato nella mia vita personale e professionale – dice Tuzzolino – e il progetto di Giorgia Meloni è l’unico in Italia a offrire una seria proposta di governo, responsabile ma lontana dai giochi di palazzo. Grazie ai dirigenti del partito per avermi accolto, al coordinatore provinciale Raoul Russo e in particolare a Francesco Scarpinato”. “Il partito continua a raccogliere consensi e adesioni – commenta Rizzo che è anche presidente del circolo territoriale – A Lercara Friddi ormai siamo una realtà consolidata”.

“L’adesione di Tuzzolino è solo l’ennesimo attestato di stima nei confronti di Fratelli d’Italia e del lavoro portato avanti a Palermo e in provincia – dicono Russo e Scarpinato – Il nostro è un partito presente sul territorio, attento ai bisogni degli italiani e capace di intercettare il desiderio dei cittadini di una forza politica seria e pragmatica. Un risultato raggiunto grazie a una classe dirigente capace e all’altezza della sfida e che cresce ogni giorno di più”.