L'episodio in via Leonardo da Vinci

PALERMO – Un autobus della linea Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, è stato danneggiato la scorsa notte in via Leonardo da Vinci. Qualcuno ha lanciato alcune pietre che hanno mandato in frantumi due vetri del mezzo. L’autista una volta arrivato al deposito in via Roccazzo ha chiamato i carabinieri che indagano. In quella zona di Borgo Nuovo diverse volte i mezzi sono stati colpiti da pietre e danneggiati.