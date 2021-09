Il delitto di Favara, quelle voci che hanno spezzato l’omertà

Un contesto complessivo di omertà, in cui però si sono distinte delle voci importanti. Anche ad esse di deve al svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Salvatore Lupo, a Favara. Il procuratore Luigi Patronaggio e i sostituti Paola Vetro e Chiara Bisso hanno emesso un fermo di indiziato di delitto a carico di Giuseppe Barba, 66 anni, ex suocero di Lupo.

Tra Lupo e Barba era in corso una complicata separazione delle quote societarie e di proprietà immobiliari alla luce soprattutto del divorzio dell’ex presidente del consiglio comunale di Favara con la figlia di Barba.

“L’immediata presenza dell’Arma dei carabinieri sul luogo dell’omicidio – ha sottolineato in conferenza stampa il colonnello Vittorio Stingo – è stata fondamentale ai fini degli accertamenti risultati poi decisivi. Sebbene l’omicidio sia avvenuto all’interno di un esercizio commerciale e su pubblica via non ci sono stati testimoni – prosegue il comandante provinciale – ma voglio sottolineare che in un contesto complessivo di omertà il contributo di alcuni cittadini è stato determinante per indirizzarci sui giusti binari.”

“L’indagine ha subito una svolta con i risultati degli esami da parte del Ris di Messina e con la ricostruzione del percorso effettuato a bordo dell’auto di Barba, ripreso da alcune telecamere”, ha sottolineato il maggiore Marco La Rovere che poi ha aggiunto: “La pistola non è stata ancora ritrovata ma sappiamo che è una calibro 38, arma particolarmente piccola e che non lascia bossoli ma solo ogive. Tre i colpi sparati di cui due andanti a segno”.

“Poche ore dopo l’omicidio abbiamo effettuato tutti i rilievi tecnici sul principale sospettato – ha aggiunto il tenente Fabio Armetta – e visionato le telecamere di sicurezza della zona individuando l’auto dell’indagato sul posto ed il percorso da lui effettuato.”