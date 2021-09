Palermo, aggiornamento sull’infortunio di Peretti

CALCIO - SERIE C

Ecografia al bulbo oculare per il difensore della squadra di Giacomo Filippi

PALERMO – Il sito ufficiale del club rosanero ha comunicato che l’ecografia al bulbo oculare effettuata nella giornata di mercoledì 8 settembre non ha evidenziato alcun distaccamento della retina per Manuel Peretti. Il calciatore, costantemente sotto osservazione dello specialista dott. Antonio Cuttitta, continua l’iter terapeutico per la cura dell’edema retinico ed effettuerà la prossima settimana un nuovo controllo oculistico.