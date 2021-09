Palermo, mister Filippi ritrova il neo-papà Valente

PALERMO – L’esterno del Palermo Nicola Valente non ha ancora iniziato in maniera attiva la stagione con i rosanero. Reduce da un infortunio durante il ritiro estivo pre-campionato svolto in Campania dalla squadra guidata da Giacomo Filippi, l’ex calciatore della Carrarese non ha ancora raggiunto lo stato di forma ideale per il ritorno in campo. Per il tecnico dei siciliani, però, arrivano buone notizie: pochi giorni fa, infatti, Valente è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Il suo utilizzo, dunque, verrà valutato nelle prossime ore: difficilmente potrà partire da titolare contro il Taranto, ma potrebbe guadagnare minuti “per le gambe” da subentrato.

Nelle ultime uscite dei rosanero, è stato ben sostituito da Maxime Giron. Il terzino francese, arrivato questa estate nella sessione di calciomercato, ha dato ottime impressioni sulle proprie prestazioni ai tifosi del Palermo e allo staff del club di viale del Fante. Potrebbe accendersi, a tal proposito, una bella concorrenza sulla fascia sinistra della formazione schierata da Filippi. Da un lato, Giron può vantare un approccio molto positivo con la maglia del Palermo; dall’altro, Valente si difende con i numeri della passata stagione: 35 presenze, 6 gol e 2 assist per il numero 30 rosanero.

Intanto, nella giornata di ieri, proprio Nicola Valente è diventato papà. “Fiocco rosa in casa Palermo. Oggi (ieri, ndr) è nata Stella Zoe Valente, figlia del nostro Nicola. Alla piccola, alla mamma Desirèe ed al papà gli auguri del Presidente Dario Mirri e di tutta la grande famiglia rosanero”, scrive la società del capoluogo siciliano attraverso il proprio sito ufficiale. Settimana importante, dunque, per il calciatore classe 1991 in attesa del suo definitivo rientro nel rettangolo di gioco.