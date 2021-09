Pallavolo Sicilia, acquisito titolo di Serie C dal Volley Ficarazzi

Il progetto Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 2021/2022 prosegue a grandi falcate nel segno della mirata programmazione sportiva, con un occhio attento alla realtà giovanile.

La serie di investimenti dedicati dalla società del presidente Antonio Bonaccorso, nell’ottica di una progressiva ed esponenziale crescita del movimento pallavolistico regionale, confluisce nella scelta – fortemente voluta – di costituire un nucleo che possa germogliare anche in un campionato come quello di Serie C.

A tal proposito Pallavolo Sicilia Catania comunica l’acquisizione del titolo di Serie C dal Volley Città di Ficarazzi, società della provincia di Palermo a cui vanno i ringraziamenti del club biancorossazzurro.

Una scelta convinta e condivisa dal direttore generale Ernesto D’Agata ed il presidente Bonaccorso, il quale ha commentato l’ufficialità sottolineandone un aspetto:

“Nell’ambito del progetto Accademia Volley Sicilia, l’acquisizione del titolo di Serie C permetterà alle atlete di confrontarsi in un campionato regionale di buon livello, acquisendo l’esperienza necessaria per ben figurare nei campionati giovanili. Il direttore tecnico Maurizio Garozzo unitamente allo staff composto dagli allenatori Malizia e Giuffrida, permetteranno alle ragazze, sotto l’attenta gestione di Valeria Dileo, di seguire un percorso ideale sul piano degli stimoli e della crescita”.

Approntato un percorso di eccellenza giovanile, all’alba della stagione 2021/2022, il programma Pallavolo Sicilia Catania inizia a veder ultimati tutti i tasselli per vivere un’annata costellata di soddisfazioni e traguardi.